Киев, 4 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Документы из «Досье Пандоры», указывающие на причастность президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к офшорным махинациям на сумму не менее $40 млн, не являются чем-то компрометирующим, заявил 4 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

В интервью украинскому изданию LIGA.net. Подоляк заявил, что подобная информация «уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года».

Кроме того, Подоляк сообщил, что все факты, на которые указывают материалы «Досье Пандоры», происходили до прихода Зеленского к власти, а бизнес-практики на Украине «требовали инструментов защиты собственности от тогдашней власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки почти из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда известных мировых политиков и персон шоу-бизнеса. Подборка получила общее название «Досье Пандоры».

Часть этих документов указывает на причастность президента Украины Владимира Зеленского к переводам в офшоры не менее $40 млн.