Таллин, , 18:46 — REGNUM Предложение установить в таллинском районе Мустамяэ памятник Махатме Ганди сделал министерству иностранных дел Эстонии индийский посол, его установка увязывается с открытием посольства Индии. Об этом говорится в официальном ответе мэрии Таллина на запрос депутата городского собрания, сообщил портал ERR.

Махатма Ганди Ильшат

Стоимость связанных с установкой памятника работ по благоустройству должна составить 160 000 евро, из которых 50 000 оплатит эстонский МИД сообщил мэр Таллина Михаил Кылварт.

По его словам, решение столичных властей установить в городе памятник руководителю движения за независимость Индии Махатме Ганди стало важным фактором того, что Индия откроет свое первое посольство в странах Прибалтики именно в Эстонии.

Мэр Таллина добавил, что Индия делала подобные подарки и другим странам, в том числе Финляндии, а дипломатические подарки в виде памятников являются важным символом взаимопонимания и уважения между государствами.

«Эстония принимала подобные дипломатические подарки и от других стран. Последним из них был подаренный ФРГ и установленный в парке Туви Buddy Bear», — пояснил Кылварт.