София, 4 октября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Подавляющее большинство водителей грузовых автомобилей, ранее работавших в Великобритании, игнорирует призывы властей Соединённого Королевства вернуться на британские маршруты и оказать туманному Альбиону помощь в преодолении транспортного коллапса. Об этом 4 октября говорится в редакционном материале софийской газеты «Монитор».

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

Как отмечают аналитики, в настоящее время «все без исключения водители крупнотоннажных автомобилей в Болгарии задействованы в профессиональной сфере на родине».

«Те из наших коллег, которые действительно хотели работать в Британии, там работают и поныне, — заявил исполнитель Союза международных перевозчиков Болгарии Йордан Арабаджиев. — Остальные будут просто игнорировать любые призывы к возобновлению работы за рубежом».

Согласно официальной информации, накануне правительственные структуры Великобритании разослали около 1 миллиона писем водителям по всему ЕС с призывом продолжить работу в Соедненном Королевстве.

«Мы хотели бы поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказали Британии в тяжелые времена пандемиии, — говорится, в частности, в посланиях. — Если вы все еще желаете работать в этой сфере в нашей стране, мы представим вам фантастические условия для реализации своих навыков и талантов». По некоторым данным, соответствующие предложения получили до четырёх тысяч болгарских водителей.

Напомним, после выхода Великобритании из ЕС в Соединенном Королевстве возникла проблема с автомобильной доставкой бензина, дизтоплива и сжиженного газа на автозаправочные станции: иностранные водители грузовиков были уволены и отправлены на родину. Сейчас число вакансий для иностранных работников в этой отрасли Британии превышает 5000.