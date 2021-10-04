Ишим, Тюменская область, 4 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Тюменской области перед судом предстанет бывший директор ишимской автошколы по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Водительское удостоверение

Следствием установлено, что за 125 тысяч рублей, переданных бывшему директору обособленного подразделения одной из автошкол Ишима, шестеро автолюбителей получили права без сдачи экзаменов. Ещё один человек незаконно стал обладателем водительских прав, отремонтировав для автошколы транспорт на сумму около 17 тыс. рублей.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области, которого обвиняют во взятках за выдачу водительских удостоверений.