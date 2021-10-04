Екатеринбург, 4 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Из аэропорта «Кольцово» Екатеринбурга возобновлены полёты в Доминиканскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

В Ла-Роману первый самолёт улетел 2 октября, рейс выполнила авиакомпания AZUR Air. А 3 октября в Пунта-Кану отправился лайнер авиакомпании Nordwind Airlines. Оба самолёта улетели с полной загрузкой.

Чартерные рейсы выполняются на широкофюзеляжных самолётах Boeing, добавили представители аэропорта. Отметим, в Пунта-Кану самолёты не летали из Екатеринбурга семь лет.