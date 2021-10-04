Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости продолжения массовой вакцинации населения от коронавируса, чтобы поскорее сформировать так называемую иммунную прослойку у населения, препятствующую дальнейшему распространению инфекции. Он назвал группу населения, представляющую наибольшую опасность при распространении вируса. Об этом глава региона сказал в своем радиообращении к петербуржцам 4 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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"К сожалению, эпидемия COVID-19 продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку. Сейчас главная опасность — непривитые взрослые горожане. Болеет много пожилых, вернувшихся в город с началом холодов. Это те, кто не привился весной, уехал на дачу, а сейчас встречается с дельта-штаммом», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в городе полностью привилось более 1 млн 600 тыс. человек, «но из-за мутаций вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета».

По словам Беглова, город делает всё необходимое для противостояния эпидемии, обеспечивая койки для лечения в стационарах и лекарства для тех, кто лечится амбулаторно.

«У каждого есть возможность уберечь себя от попадания на больничную койку. Необходимо вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты, соблюдать установленные ограничения <…> Маска и социальная дистанция снижают риск заражения, прививка снижает риск тяжелого течения болезни», — напомнил Александр Беглов.

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По данным городского оперштаба, за 3 октября в Петербурге зафиксировано 2198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 377 человек; скончались 60 человек.