Рим, 4 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. По предварительным данным, представитель правых партий Роберто Окьюто одерживает победу на губернаторских выборах в итальянской Калабрии.

Paolos Италия

Окьюто набирает около 56% голосов.

Как сообщалось ранее, в ряде городов Италии 3−4 октября также проходят выборы мэров. В Милане, Болонье, Неаполе победу в первом туре одерживают леволибералы. В Риме и Турине ожидаются вторые туры, в которые выходят представители либералов и правых.