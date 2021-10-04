Москва, , 18:36 — REGNUM В Госдуме VIII созыва будет 32 комитета, структура будет максимально приближена к структуре исполнительных органов власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом сообщил глава рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всегда первое заседание Госдумы открывает и ведут старейшие представители всех фракций Госдумы, избирается председатель Госдумы, его заместители, определяется перечень и состав комитетов, регистрируются фракции, определяется порядок работы на осеннюю сессию», — отметил Жуков.

На заседании рабочая группа обсудила перечень комитетов Госдумы, он будет предложен фракциям для того, чтобы фракции могли определиться по своим кандидатам в состав и на руководящие должности.

«Предлагается создать 32 комитета, сейчас 26. Увеличение связано с тем, что по предложению группы структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре исполнительных органов власти», — пояснил Жуков.

Так, комитет Госдумы VII созыва по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в очередном созыве предлагается разделить и создать комитет по экономполитике, комитет по промышленности, комитет по антимонопольной политике и комитет, который будет заниматься проблемами малого и среднего предпринимательства, рассказал Жуков.

Кроме того, разделен будет и комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Каждое направление требует внимания. Предлагается, чтобы были отдельно комитет по физкультуре и спорту, комитет по туризму и комитет по молодежной политике», — сообщил Жуков.

Кроме того, по некоторым данным, «полномочия» комитета Госдумы по ЖКХ дополнится строительством.

Очередное заседание рабочей группы намечено на 8 октября.

Первое заседание Госдумы состоится 12 октября.

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