Токио, 4 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. О своём участии в предстоящем саммите G20 объявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в беседе с журналистами 4 октября.

Kremlin.ru Фумио Кисида

Он уточнил, что будет участвовать в саммите G20 и в конференции ООН по климату COP26 дистанционно.

Кисида «Я хотел бы продемонстрировать присутствие Японии с помощью таких технологий».

Напомним, саммит G20 пройдёт 30−31 октября в столице Италии. А конференция COP26 — в городе Глазго (Шотландия) 31 октября — 12 ноября.