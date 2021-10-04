Вашингтон, , 19:06 — REGNUM В США 4 октября начинается первый судебный процесс по делу о роли четырех крупных американских аптечных сетей в смертельной опиоидной эпидемии, об том сообщает Reuters.

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В суд вызваны руководители таких крупных компаний, как Walgreens, CVS Health, Walmart и Giant Eagle.

Представители штата Огайо пытаются убедить присяжных в том, что компании наводнили их общины болеутоляющими таблетками, вызывающими привыкание.

Напомним, что в США более 3300 исков были поданы органами штатов и местного самоуправления, которые хотят возложить на компании ответственность за эпидемию злоупотребления опиоидами, которая, по данным правительства США, привела к почти 500 тыс. смертей от передозировки с 1999 по 2019 год.