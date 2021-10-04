Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM В Петербурге 2024 год будет объявлен Годом Санкт-Петербургского государственного университета, сообщил 4 октября губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Двенадцати коллегий СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

«В 2024 году трехсотлетие будет отмечать Санкт-Петербургский государственный университет, старейший в России. Мы приняли решение поддержать инициативу вуза и объявить 2024 год Годом Санкт-Петербургского университета», — сказал Беглов в традиционном радиообращении к горожанам.

По его словам, к этой дате будет подготовлена большая программа празднований.

«Главный подарок города — земельные участки в Пушкинском районе для размещения нового кампуса», — сказал губернатор, отметив, что это решение принято по представлению Минобрнауки.

Это позволит создать в Пушкинском районе научно-образовательный центр мирового уровня, добавил Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в ближайшие пять лет появится инновационный научно-технологический центр Санкт-Петербургского госуниверситета «Невская дельта». Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2021 губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Инновационный научно-технологический центр СПбГУ «Невская дельта» разместится на 100 гектарах рядом с территорией развития СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В перспективе площадь ИНТЦ «Невская дельта» может быть увеличена в три раза.

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