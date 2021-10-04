Вашингтон, 4 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Корпус морской пехоты (КМП) США получил первый серийный тяжёлый транспортный вертолет CH-53K King Stallion, сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin.

Вертолеты с бойцами морской пехоты США на взлетной полосе. Кипр

Первый вертолёт этого типа отправлен на авиабазу морской пехоты Нью-Ривер в Джексонвилле, которая расположена в штате Северная Каролина.

Эти машины должны заменить стоящие сейчас на вооружении КМП транспортные вертолёты CH-53E Super Stallion.

Второй серийный King Stallion планируется передать военным в начале 2022 года. На данный момент ещё шесть машин дорабатывается компанией Sikorsky в Стратфорде.

CH-53K King Stallion считается самым большим американским вертолетом. Его максимальный взлетный вес доходит до 39,9 тонны.