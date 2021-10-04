Вашингтон, 4 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Актер «Звездного пути» Уильям Шатнер полетит на ракете-носителе New Shepard в космос в составе экипажа Blue Origin из четырех человек. Об этом 4 октября заявил глава космической компании миллиардер Джефф Безос.

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«Я уже давно слышал о космосе. Я пользуюсь возможностью увидеть его своими глазами. Какое чудо», — сказал 90-летний Шатнер в письменном заявлении, опубликованном Blue Origin перед суборбитальным полетом NS-18, запланированным на 12 октября.

Напомним, что в июле Безос сам поднялся на высоту около 107 км над пустыней Техаса на борту ракеты-носителя New Shepard и благополучно вернулся на Землю.