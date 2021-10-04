Баку, , 18:25 — REGNUM Обвинения с иранской стороны в том, что Азербайджан использует Израиль в своих целях против Ирана, ложны, заявил 4 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщает АзерТАдж.

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Алиев «Мы отвергаем эти обвинения, не принимаем их и требуем доказательств».

Комментируя заявления из Тегерана о том, что Баку «привлёк в этот регион Израиль», глава Азербайджана сказал, что иранскому руководству придётся отвечать за свои слова, добавив, что обвинения в адрес азербайджанской стороны — это клевета.

Напомним, накануне, 3 октября, иранский министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян обвинил Израиль в том, что он пытается воспользоваться сложной ситуацией, связанной с Нагорным Карабахом. Он добавил, что израильтяне присутствовали на азербайджанской территории «во время столкновений в Карабахе».

Амир-Абдоллахиян «Вслед за освобождением Карабаха произошли прискорбные события. Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил своё присутствие в ряде регионов Азербайджана».

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