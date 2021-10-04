Баку, 4 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Обвинения с иранской стороны в том, что Азербайджан использует Израиль в своих целях против Ирана, ложны, заявил 4 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщает АзерТАдж.

President.az Ильхам Алиев

Алиев «Мы отвергаем эти обвинения, не принимаем их и требуем доказательств».

Комментируя заявления из Тегерана о том, что Баку «привлёк в этот регион Израиль», глава Азербайджана сказал, что иранскому руководству придётся отвечать за свои слова, добавив, что обвинения в адрес азербайджанской стороны — это клевета.

Напомним, накануне, 3 октября, иранский министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян обвинил Израиль в том, что он пытается воспользоваться сложной ситуацией, связанной с Нагорным Карабахом. Он добавил, что израильтяне присутствовали на азербайджанской территории «во время столкновений в Карабахе».