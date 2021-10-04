Турин, Италия, 4 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Кандидат от правых партий Паоло Дамилано набирает около 40% голосов на выборах мэра Турина, таковы данные экзитпола EMG, опубликованные в понедельник, 4 октября.

Турин

В Турине, по этим данным, пройдет второй тур выборов. Представитель леволибералов Стефано Ла Руссо набирает около 44% голосов.

На предыдущих выборах в 2016 году представитель правых набрал вдвое меньше, чем набирает Дамилано — 19%.

Как сообщалось ранее, в большинстве крупных городов Италии выборы мэров в первом туре выигрывают представители леволибералов. В Риме и Турине вероятен второй тур.