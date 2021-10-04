Бишкек, 4 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Киргизии рост инфляции достигнет от 11% до 12% по итогам текущего года. Такие прогнозы дают аналитики Национального банка республики, пишет «Tazabek» сегодня, 4 октября.

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Также эксперты финансового регулятора предполагают, что в 2022 году среднее значение инфляции ожидается на уровне от 6,5% до 7%.

Высокие темпы роста инфляции они связывают со значительным увеличением мировых цен на продовольственные товары и сокращением объемов урожая практически всех сельхозкультур из-за высокой температуры в летний период и острой нехватки поливной воды.

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