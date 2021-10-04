Нижний Новгород, 4 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области предлагает сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для студентов и сотрудников промышленных предприятий. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 сегодня, 4 октября.

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Также власти региона выступают с предложением увеличить до 80% охват прививками от коронавирусной инфекции сотрудников нижегородских организаций, включенных в список подлежащих вакцинации.

Отметим, что по официальным данным, в настоящее время уже привились от коронавируса более миллиона жителей Нижегородской области, в том числе около 970 тысяч нижегородцев — обоими компонентами вакцины.

Напомним, что сейчас на территории региона действуют 149 центров вакцинации и 29 мобильных бригад, воспользовавшись услугами которых все желающие могут сделать прививку от коронавирусной инфекции.