Москва, 4 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Принятие решения о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок является прерогативой не главы правительства РФ Михаила Мишустина, а Госдумы, закон может быть принять нижней палатой восьмого созыва, считает депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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"Ну, во-первых, это не компетенция Мишустина. Это компетенция Госдумы, и такой законопроект правительства РФ лежит в Думе и даже рассматривался в первом чтении, но из-за возникшей дискуссии, которая, кстати, опровергает мифы о том, что парламент — не место для дискуссий, законопроект был с повестки заседаний 7-го созыва Думы снят», — напомнил Лысаков в телеграм-канале.

Это произошло, потому что удалось убедить спикера Госдумы Вячеслава Володина в том, что в случае принятия этого закона людей начнут увольнять за отказ от вакцинации, и при его поддержке было принято решение в срочном порядке (созыв заканчивался) подготовить соответствующую поправку прямого действия в этот ЗП, запрещающую увольнение за отказ от вакцинации, напомнил парламентарий.

«Такая поправка была, по моим данным, подготовлена в трёх редакциях, но, поскольку это ломало планы правительства РФ, оно уперлось, и ни один из вариантов текста поправки не был согласован. После чего Совет Думы снял законопроект с повестки», — напомнил депутат.

Лысаков также обратил внимание, что законопроект лишь даёт возможность финансировать вакцинацию из федерального бюджета, а именно на сумму свыше 70 млрд рублей.

«Сейчас финансирование идёт за счёт региональных бюджетов. Именно поэтому Воробьёв подсуетился: Московской области самой деньги нужны. Один пиар Воробьёва миллиарды стоит». — пояснил депутат.

А сам законопроект в случае его принятия автоматически в силу другого закона ФЗ-157 и ссылки в нем на постановление правительства РФ делал вакцинацию для ряда специальностей обязательной, указал парламентарий.

«К сожалению, проблема с повестки не снята и не решена. За прошедшее время, даже вопреки законам, руководители регионов заставили работодателей отстранить от работы отказников, тех, кто не согласился участвовать в этом эксперименте. Сейчас, когда мы видим, я бы сказал, четвёртую волну, но ковидоистерии, для реализации которой срочно нужны деньги из федерального бюджета, этот законопроект, на мой взгляд, будет поставлен в повестку если не на первое, то на ближайшее заседание точно», — прогнозирует Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил председателя правительства России Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

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