Токио, 4 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Неизвестный ранее вирус, способный вызывать у людей острую лихорадку, зафиксирован в Японии, сообщает 4 октября журнал Nature Communications.

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Новый патоген, получивший название вируса Йезо, передается через укусы клещей.

Смертельных исходов этого заболевания не отмечено.

С 2014 по 2020 годы новая инфекция с лихорадкой и снижением числа тромбоцитов и лейкоцитов в крови, была зафиксирована у семи пациентов с японского острова Хоккайдо.

По мнению исследователей из Университета Хоккайдо, это новый, ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus, родственный вирусу Конго-крымской геморрагической лихорадки.

В ходе скрининга образцов, собранных у диких животных острова Хоккайдо, антитела к новому вирусу были обнаружены у пятнистых оленей и енотов, а РНК вируса был выявлен у основных видов клещей острова Хоккайдо.