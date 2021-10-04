Копенгаген, 4 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Оператором «Северного потока — 2» компанией Nord Stream 2 AG выполнены все условия для ввода газопровода в эксплуатацию, сообщает 4 октября в официальном заявлении Датское энергетическое агентство.

Nord-stream2.com Контроль качества труб для трубопровода «Северный поток — 2»

Отмечается, что, с учётом выполнения всех условий оператором, Датское энергетическое агентство согласилось, что «трубопровод B может быть введён в эксплуатацию».

«Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь — все условия для эксплуатации трубопровода В», — сообщил регулятор.

Что касается трубопровода А, остались ещё некоторые условия, которые должны быть выполнены для его ввода в эксплуатацию.