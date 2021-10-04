Нижний Новгород, 4 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя посёлка Неклюдово Нижегородской области, незаконно хранившего у себя дома крупный арсенал и большое количество боеприпасов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 4 октября.

Askild Antonsen Пистолет «Браунинг»

В доме подозреваемого оперативники обнаружили пистолет-пулемет Шпагина, пистолет «Браунинг», охотничье ружьё, однозарядную винтовку, несколько пистолетов, около 1800 патронов разного калибра, порох, запчасти от оружия и стволы, а также 16 предметов, похожих на гранаты.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Теперь владельцу незаконного арсенала грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.