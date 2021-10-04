Москва, , 17:59 — REGNUM На должности временно исполняющих обязанности глав Владимирской и Тамбовской областей назначены еще два выпускника так называемой «школы губернаторов».

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 октября, принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Авдеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что Владимир Сипягин значится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы VIII созыва. Об этом свидетельствовали материалы ЦИК России. Экс-губернатор Владимирской области занимал пятую строчку в списке получающих депутатские мандаты.

В тот же день заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил журналистам информацию о том, что Владимир Сипягин станет депутатом Госдумы. Заявление об отставке в администрацию президента губернатор направил 1 октября. Владимир Сипягин перейдет на работу в Государственную думу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в — 2003 — 2004 год Александр Авдеев проходил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

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Также, в понедельник, 4 октября, президент России Владимир Путин назначил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. Тем же указом российский лидер прекратил полномочия в данной должности Александра Никитина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Егоров, как и Александр Авдеев, является выпускником так называемой «школы губернаторов» РАНХиГС.

«Эти назначения говорят о том, что у президента России Владимира Путина очень последовательная кадровая политика. Эти кандидаты имеют очень высокую квалификацию в части управления регионами, они прошли так называемою «губернаторскую школу РАНХиГС», университет Сколково. И у них обоих очень богатый жизненный опыт и очень богатый управленческий опыт. Так что в возможности выполнения временных обязанностей губернаторов у них все в порядке. А дальше все будет зависеть от того, как они «приглянутся» или «не приглянутся» избирателям этих областей», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Марат Баширов.