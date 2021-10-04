Москва, 4 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба России за январь-сентябрь 2021 года перечислила в бюджет 4 трлн 808 млрд рублей, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 4 октября пресс-служба ведомства.

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«ДПо сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС, увеличилась на 49%, или 1 трлн 592 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что достигнутый фискальный результат на 33% превысил прогнозное задание.

В ФТС уточнили, что платежи, взимаемые при импорте товаров, увеличились на 34% по сравнению с прошлым годом и составили 3 трлн 131 млрд рублей. Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ведомством, составила 1 трлн 533 млрд рублей, или 32% от общей суммы перечислений ведомства.