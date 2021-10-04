Лондон, 4 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Пятый и последний фильм Дэниела Крейга о Джеймсе Бонде «Не время умирать» собрал в Великобритании самые высокие кассовые сборы за первые выходные проката среди всех фильмов об агенте 007.

Цитата из к/ф « 007: Координаты «Спектр». Реж. Сэм Мендес. 2015. Великобритания — США Джеймс Бонд в горах

По данным кассового агентства Comscore, фильм заработал 21 млн фунтов стерлингов за период с 1 по 3 октября.

Это больше, чем собрали предыдущие части фильмы «Скайфолл» (20,2 млн фунтов стерлингов) и «Спектр» (19,8 млн фунтов стерлингов). Эти фильмы занимают второе и третье места в списке самых кассовых фильмов Великобритании.

Напомним, что большинство критиков высоко оценили фильм. Однако некоторые отметили, что фильм не вполне оправдывает свою продолжительность в 163 минуты.