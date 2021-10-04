Нижний Новгород, 4 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Жители дома, пострадавшего от взрыва газа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода возвращаются в свои дома. «В квартирах есть свет, горячая и холодная вода, отопление и газ. Сотрудники ДУКа приступили к установке стекол уже в субботу, на сегодня работы уже завершены», — сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сегодня 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

По данным чиновника, «в доме все системы жизнеобеспечения, включая газ, работают в штатном режиме».

»Все системы жизнеобеспечения в доме №18 на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода работают в штатном режиме. По предварительному заключению экспертов, доступ в две наиболее пострадавшие квартиры запрещен. Жильцы одной из квартир были оперативно госпитализированы сразу после ЧП, а второй — размещены в гостинице», — сообщил Шалабаев.

ИА REGNUMнапоминает, что 2 октября в одной из квартир дома в Автозаводском районе города произошел хлопок газа. В результате частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Два человека доставлены в ожоговый центр. Женщина получила 95% ожогов тела, мужчина — 35%. Оба находятся в реанимации. Было эвакуировано порядка 100 человек.