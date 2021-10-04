Элиста, 4 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков после крупной аварии на водоводе Верхний Яшкуль прокомментировал ситуацию и назвал стоимость реконструкции объектов водоснабжения Элисты.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

«Сейчас мы создаём стратегическое решение проблемы и уже разработали проектно-сметную документацию на реконструкцию объектов водоснабжения Элисты, в том числе на реконструкцию 66 км магистральных водоводов. На эти работы потребуется около 3 млрд рублей. В настоящее время документы проходят государственную экспертизу», — сказал глава республики.

До середины 2022 года в Калмыкии предполагается разработать проектно-сметную документацию на строительство станции водоподготовки, чтобы обеспечить элистинцев питьевой водой.