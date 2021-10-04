Рустави, Грузия, , 18:15 — REGNUM Михаил Саакашвили заявил о том, что он не намерен прекращать голодовку, и даже выразил готовность расстаться с жизнью, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Генеральный директор телеканала Ника Гварамия сразу после посещения руставской тюрьмы обнародовал очередное послание бывшего президента Грузии.

«Я готов, пожертвовав собой, доказать, что жизнь и смерть чего-то стоят в Грузии. Я хочу, чтобы граждане Грузии знали о моем твердом решении вернуться в Грузию, чтобы помочь нашему народу восстановить свободу и демократию. Как и ожидалось, режим меня задержал. Я остаюсь свободным человеком и за решеткой. Как вы, наверное, знаете, я объявил голодовку и ни в коем случае не прекращу её», — заявил Саакашвили.

Саакашвили также объявил, что в случае ухудшения состояния своего здоровья он не намерен обращаться за помощью к тюремным врачам.

Напомним, что с 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме города Рустави.