Рим, 4 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Профсоюзы Италии проведут 13 ноября в Риме массовую манифестацию, протестуя против незащищенности сотрудников на их рабочих местах, сообщили руководители профсоюзов в понедельник, 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Как сообщалось ранее, в конце сентября 2021 года в Италии более десяти человек погибли или получили тяжелейшие травмы на рабочих местах.

Профсоюзы требуют немедленно ужесточить законодательство, представители бизнес-ассоциаций в свою очередь просят правительство не устраивать «охоту на ведьм».