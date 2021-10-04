Москва, 4 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. За январь-август 2021 года оборот ветеринарных клиник Москвы составил 6,2 млрд рублей, сообщает 4 октября телеграм-канал комплекса экономической политики мэрии столицы.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Собака

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 29%. Оборот зоомагазинов вырос на 13,8%, достигнув 12,8 млрд рублей. Причём растут не только обороты, но и количество выданных чеков.

Всего в столице насчитывается свыше 1,2 тыс. ветеринарных учреждений, работает 671 специализированный зоомагазин, не считая отделов с товарами для животных в универсамах.