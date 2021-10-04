Тюмень, 4 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области, которого обвиняют во взятках за выдачу водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Следствием установлено, что с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый достроивал придомовой комплекс. В качестве оплаты за выполнение строительных работ он использовал деньги, полученные через посредника, за получение водительских удостоверений России иностранными гражданами независимо от результата экзаменов.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью. Общая сумма вменяемых ему взяток составила свыше 600 тысяч рублей. Также дана юридическая оценка действиям всех фигурантов дела, в том числе взяткодателям и посреднику. Все они привлечены к уголовной ответственности.

Дело бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области направлено в суд для рассмотрения по существу.