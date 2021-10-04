Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Идею сделать обязательной вакцинацию от коронавирусной инфекции работников промышленных предприятий одобрил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров 4 октября в беседе с журналистами.

На уфимском заводе

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«Да, поддерживаю», — сказал министр, отметив, что пока не ясно, каким образом «это нормативно обусловить».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последнюю неделю прирост заболевших коронавирусной инфекцией вырос на 14%.