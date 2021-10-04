Флорида, США, , 18:10 — REGNUM Губернатор Флориды Рон ДеСантис вступил в борьбу с администрацией президента США Джо Байдена, отвергнув мандат о прививках от COVID-19, сообщает 4 октября BBC.

Вакцинация в штате Флорида, США DVIDSHUB

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

ДеСантис утверждает, что требование об обязательной вакцинации для работников различных компаний является чрезмерным и посягает на личные права. Администрация Байдена в свою очередь заявила, что гражданам стоит следовать науке, чтобы защитить себя и сообщество.

Губернатор указал, что если государственное агентство пригрозит увольнением отказавшимся от вакцинации сотрудникам штата, то оно будет обязано выплатить штраф в $5 тыс.

Представители штата объяснили, что ДеСаентис таким образом посылает сообщение, что если человек выберет индивидуальные права вместо коллективной обязанности вакцинироваться, то штат его поддержит.

Как сообщало ИА REGNUM, американский телеканал CNN уволил трех сотрудников, пришедших в офис не будучи полностью вакцинированными. Данный инцидент является первым известным примером увольнения сотрудников крупной американской корпорации за игнорирование требования о вакцинации на рабочем месте.