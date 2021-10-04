Калуга, 4 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. От Калужской области в 2021 году на конкурсы Фонда президентских грантов было подано 84 заявки. По их результатам субсидии на общую сумму более 39 миллионов рублей получили 18 организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru На подписании договоров о сотрудничестве с НКО в сфере развития гражданского общества.

4 октября министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин и победители регионального конкурса проектов некоммерческих организаций подписали договоры о сотрудничестве в сфере развития гражданского общества. В 2021 году при софинансировании и с учетом требований Фонда президентских грантов прошёл первый областной конкурс общественно значимых проектов. Среди 40 участников были выбраны 13, которые получат свыше 19 миллионов рублей. Их проекты направлены на помощь детям с инвалидностью и людям в трудной жизненной ситуации, социальную адаптацию мигрантов, а также на развитие краеведения и патриотическое воспитание молодёжи.

«Государственное финансирование социальных проектов — важнейший источник помощи некоммерческим организациям. С каждым годом общественные организации будут усиливать свое влияние в обществе, которое в свою очередь ждет от НКО незаурядных проектов и решения тех вопросов, которые волнуют наших граждан», — отметил Олег Калугин.