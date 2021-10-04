Рим, 4 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Италии слишком малая доля молодых людей получают университетское образование, а государство слишком мало тратит на развитие высшего образования, заявил в понедельник, 4 октября, президент страны Серджо Маттарелла.

Jaqen Серджо Маттарелла

Он назвал такую ситуацию «большим парадоксом», напомнив об историческом вкладе Италии в создание и развитие университетов.

Следует вкладывать в высшее образование средства, полученные из фондов ЕС в рамках «программы восстановления» после коронакризиса, косвенно они помогут и всей экономике страны, добавил формальный глава государства.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.