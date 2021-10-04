Степанакерт, , 17:38 — REGNUM Годовщина окончания второй карабахской войны была по-своему встречена гражданами Азербайджана и Армении. Баку отмечал победу, тогда как Ереван вспоминал погибших солдат и призывал возвратить пленных на родину.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, во второй карабахской войне страна одержала славную победу, уничтожив вражеские войска за 44 дня и восстановив границы государства. Армения вспоминала войну общенациональной минутой молчания, а Армянская апостольская церковь вспоминала погибших, пишут в Институте РУССТРАТ. Глава армянского правительства Никол Пашинян посетил мемориал жертв двух конфликтов за Нагорный Карабах — Пантеон Ераблур.

Прошедшая война стала причиной изменения баланса сил не только вокруг Нагорного Карабаха, на во всём в Большом ближневосточном регионе. По мнению мировых экспертов, основной причиной конфликта стал провал политико-дипломатических усилий мировой дипломатии урегулирования противоречий между Баку и Ереваном. Тогда Азербайджан выбрал силовой метод восстановление контроля над территориями, потерянными в результате первой войны 1992−1994 годов.

Соединённые Штаты и Франция почти 30 лет были странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, но во время обострения покинули миротворческий процесс. Остановить войну удалось при непосредственном участии президента России Владимира Путина 9 ноября 2020 года — тогда Россия, Азербайджан и Армения в Москве подписали Трёхстороннее мирное соглашение. Помимо прекращения огня оно определяло формат сотрудничества конфликтующих стран над созданием транспортных коридоров в регионе.

В Институте РУССТРАТ отметили, накануне годовщины в Нью-Йорке впервые встретились главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Это означает возобновление мирного процесса — прямой диалог министров поможет обеспечить безопасность, стабильность и процветание региона. За соблюдением принципов Трехстороннего соглашения дальше будет наблюдать Минская группа ОБСЕ, а пока риторика властей Баку и Еревана даёт повод для сдержанного оптимизма.