Степанакерт, 4 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Годовщина окончания второй карабахской войны была по-своему встречена гражданами Азербайджана и Армении. Баку отмечал победу, тогда как Ереван вспоминал погибших солдат и призывал возвратить пленных на родину.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, во второй карабахской войне страна одержала славную победу, уничтожив вражеские войска за 44 дня и восстановив границы государства. Армения вспоминала войну общенациональной минутой молчания, а Армянская апостольская церковь вспоминала погибших, пишут в Институте РУССТРАТ. Глава армянского правительства Никол Пашинян посетил мемориал жертв двух конфликтов за Нагорный Карабах — Пантеон Ераблур.

Прошедшая война стала причиной изменения баланса сил не только вокруг Нагорного Карабаха, а во всём Большом ближневосточном регионе. По мнению мировых экспертов, основной причиной конфликта стал провал политико-дипломатических усилий мировой дипломатии урегулирования противоречий между Баку и Ереваном. Тогда Азербайджан выбрал силовой метод восстановление контроля над территориями, потерянными в результате первой войны 1992−1994 годов.

Соединённые Штаты и Франция почти 30 лет были странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, но во время обострения покинули миротворческий процесс. Остановить войну удалось при непосредственном участии президента России Владимира Путина 9 ноября 2020 года — тогда Россия, Азербайджан и Армения в Москве подписали Трёхстороннее мирное соглашение. Помимо прекращения огня оно определяло формат сотрудничества конфликтующих стран над созданием транспортных коридоров в регионе.

В Институте РУССТРАТ отметили, накануне годовщины в Нью-Йорке впервые встретились главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Это означает возобновление мирного процесса — прямой диалог министров поможет обеспечить безопасность, стабильность и процветание региона. За соблюдением принципов Трехстороннего соглашения дальше будет наблюдать Минская группа ОБСЕ, а пока риторика властей Баку и Еревана даёт повод для сдержанного оптимизма.