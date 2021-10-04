Лондон, 4 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. 69-летний итальянский специалист и бывший главный тренер «Лестера», «Ювентуса», «Интера», «Ромы» и «Челси» Клаудио Раньери был назначен на пост главного тренера «Уотфорда», выступающего в высшем дивизионе Англии. Соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2022/23. Об этом 4 октября сообщил журналист Фабрицио Романо.

Nazionale Calcio Клаудио Раньери

После семи первых туров «Уотфорд» с двумя победами и семью очками занимает пятнадцатую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. От «зоны вылета» «шершней» отделяет четыре очка.

3 октября главный тренер «Уотфорда» Хавьер Муньос Лломпарт, также известный как Хиско, был отправлен в отставку. Об этом сообщила пресс-служба «шершней».

В сезоне 2015/16 Клаудио Раньери, возглавляя «Лестер Сити», привел аутсайдера чемпионата к победе в Английской Премьер-лиге.