Москва, 4 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $81 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 16:48 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в декабре выросла на 2,71% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $81,43 за баррель

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в октябре 2018 года.

Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне новостей о решении ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи.

Ранее сегодня стоимость фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) превысила $77 за баррель впервые с ноября 2014 года.