Рим, 4 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. По предварительным данным, участие в местных выборах в Милане приняли лишь 47,6% избирателей, сообщили в МВД Италии в понедельник, 4 октября.

Steffen Schmitz Милан

На предыдущих выборах мэра города в 2016 году явка составила 54,6%, в 2011 году — 67,5%.

По данным экзитполов, в Милане (как и в большинстве крупных городов страны) победу на выборах одерживает представитель леволибералов — действующий градоначальник Беппе Сала.