Рыбинск, Ярославская область, 4 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области скорая помощь перегружена настолько, что задержка прибытия на неотложный вызов составляет 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Скорая помощь

В администрации утверждают, что нагрузка в сентябре в сравнении с августом выросла в полтора-два раза, а большая часть всех вызовов — больные с температурой.

«Телефоны в диспетчерской на станции скорой помощи не замолкают ни на секунду. На утро 4 октября приезда медиков ожидало 106 рыбинцев. 13 бригад, которые работают на линии, испытывают колоссальную нагрузку. Каждые сутки в Рыбинске фиксируют до 220 вызовов, при стандартных 150. В приоритете экстренные вызовы — пациенты с болью в груди, дети, пострадавшие в ДТП. Больные с температурой, а таких вызовов сейчас 85%, относятся к категории неотложных. Данные пациенты обслуживаются в порядке освобождения бригад», — сообщает пресс-служба рыбинской администрации.

Очень много времени уходит на болеющих COVID-19.

«Очередь на томограф в Рыбинске составляет порой до часа. На КТ лёгких к нам в город везут также жителей Мышкинского, Брейтовского и Пошехонского районов. Если диагноз подтверждается, скорая транспортирует больного либо в Ярославль, либо в Гаврилов-Ям. Все ковидные койки в Рыбинске заняты. И вы можете представить, сколько времени на это уходит», — сообщила старший врач смены Светлана Радченко.

Медики говорят, что предпосылок к снижению количества вызовов в ближайшее время в Рыбинске не видно. В качестве причины такой загруженности называют четвёртую волну коронавируса, а также медленную вакцинацию и пренебрежение людей индивидуальными средствами защиты.