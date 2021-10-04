Тверь, 4 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Полицейские при силовой поддержке СОБРа пресекли деятельность незаконного игорного заведения в Калининском районе Тверской области. В загородном комплексе в условиях конспирации собирались любители игры в покер на деньги, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Фишки для покера

По версии следствия, организаторы азартных игр действовали на территории Твери и Тверской области с января 2021 года. Они подыскивали и подбирали клиентов, с которых взимали плату за участие в игре, с соблюдением конспирации проводили встречи игроков, принимали ставки и выплачивали вознаграждение.

В одном из номеров загородного комплекса следователи задержали восемь игроков, из помещения изъято оборудование, технические средства и более 990 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.