Москва, 4 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. 34-летний центральный полузащитник «Химок» Денис Глушаков, получивший впервые за три года вызов в сборную России по футболу, рискует пропустить ближайшие октябрьские матчи национальной команды из-за повреждения, полученного 2 октября в матче 10-го тура РПЛ 2021/22 «Арсенал» — «Химки» (0:0).

(сс) Елена Рыбакова Денис Глушаков

У Глушакова диагностировано повреждения задней поверхности бедра. В ближайшее время медицинский штаб сборной России примет решение о допуске Глушакова к матчам национальной команды.

В текущем сезоне Денис Глушаков принял участие в десяти матчах за «Химки» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами (три — с пенальти).