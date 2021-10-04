Москва, 4 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Первый запуск нового российского пилотируемого космического корабля «Орел» может быть перенесен на более поздний срок, сообщил 4 октября генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

Roscosmos.ru Космический корабль «Орел»

Об этом он рассказал на конференции «Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы». По его словам, такой перенос возможен.

«Может быть, тут сроки определенным образом и поплывут», — сказал Соловьев.

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что в свой первый полёт «Орёл» может отправиться не к МКС, а уже к новой российской космической станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается разработка многоразового космического корабля «Орёл» в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация». По словам разработчиков, «Орел» может войти в состав комплекса для экспедиций к другим планетам или астероидам.

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на орбитальные космические станции, а также является одним из ключевых элементов проекта экспедиции к Луне.

Корабль длиной 6,1 метра с экипажем из четырёх человек сможет автономно летать в космическом пространстве до 30 земных суток. Масса корабля колеблется от 14,4 до 19 тонн в зависимости от выполняемой им задачи.