Москва, 4 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. 4 октября было объявлено, что 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в национальную сборной России по футболу на ближайшие октябрьские матчи команды. Ахметов заменит в сборной Александра Головина, получившего травму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В октябре сборной России предстоит сыграть со сборными Словении и Словакии. Матч пройдут в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет следующим летом в Катаре.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче девятого тура французской Лиги 1 с «Бордо» (3:0). Головин пропустит от двух до трех недель.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов принял участие в одиннадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.