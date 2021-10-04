Президент Кубы поздравил детей с возобновлением учёбы
Гавана, 4 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил кубинских детей с возобновлением учёбы в школах. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.
Presidencia El Salvador
Мигель Диас-Канель
«Сегодня они возвращаются в классы. <…> Какая радость видеть детей в школьной форме по дороге в школу», — написал Диас-Канель.
Он призвал всех кубинцев «заботиться о тех мелочах, которые наполняют нашу жизнь смыслом».