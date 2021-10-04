Пермь, 4 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Правление Пермского землячества определилось с лауреатами Строгановской премии за 2020 год. В номинации «За честь и достоинство» премию присудили лейтенанту полиции Константину Калинину, который героически проявил себя в ходе трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября и обезоружил студента-стрелка, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Акаунт Пермского землячества в соцсети «В Контакте» Статуэтка Аники Строганова

Также лауреатами объявлены директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Петр Бельков (за большой личный вклад в развитие птицеводства и сельскохозяйственного производства региона); член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, врач, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №1 Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера Виталий Мишланов (за высокие достижения в науке и технике); гендиректор ООО «Форт-Телеком» Сергей Макаренко (за высокие достижения в экономике и управлении); скульптор, организатор выставок, автор скульптурной композиции «Искатели ветра. Стрижи» для Историко-архитектурного музея «Палаты Строгановых» в Усолье Альфиз Сабиров (за высокие достижения в области культуры и искусства); золотые чемпионы Параолимпиады в Токио Евгений Торсунов (прыжки в длину) и Галина Липатникова (толкание ядра) — за высокие достижения в спорте.

Добавим, Строгановская премия учреждена в 2005 году Пермским землячеством и является общественной наградой за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край и его жителей. Лауреат получает статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом и денежную премию в размере 500 тысяч рублей. Вручение Строгановской премии состоится в ноябре 2021 года в Москве.