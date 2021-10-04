Уфа, 4 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Автобус, в котором находилось 15 человек вместе в водителем, загорелся в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в Краснокамском районе на автотрассе Калтасы-Нефтекамск загорелся автобус ПАЗ Вектор Некст, который следовал по маршруту Калтасы-Нефтекамск.

К счастью обошлось без пострадавших и жертв.

«Пассажиры продолжили движение в пункт назначения на другом автобусе», — говорится в сообщении пресс-службы.