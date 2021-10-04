Гавана, 4 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил кубинских архитекторов с их профессиональным праздником. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Во Всемирный день архитектуры поздравляем кубинских специалистов в этой области», — написал Диас-Канель.

По его словам, власти доверяют архитекторам и рассчитывают на их «честные намерения украсить наш остров».