Президент Кубы поздравил архитекторов с их профессиональным праздником
Гавана, 4 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил кубинских архитекторов с их профессиональным праздником. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.
Kremlin.ru
Мигель Диас-Канель
«Во Всемирный день архитектуры поздравляем кубинских специалистов в этой области», — написал Диас-Канель.
По его словам, власти доверяют архитекторам и рассчитывают на их «честные намерения украсить наш остров».