Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Несколько десятков баллонов с веселящим газом и более 100 литров алкоголя изъяли полицейские Санкт-Петербурга во время рейда по популярным барам в центре города. Об этом рассказали 4 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Шары для «веселящего» газа

В минувшие выходные тщательной проверке подверглись 14 заведений, расположенных в историческом центре Петербурга. Основной целью правоохранителей было выявить правонарушения в сфере незаконного оборота закиси азота («веселящий» газ), а также алкогольной продукции без документов.

Напомним, что законодательством свободная реализация закиси азота запрещена и является административным правонарушением. Постоянными рейдами полицейские намерены искоренить эту опцию из развлечений посетителей ночных увеселительных заведений. И, как заметил в Главке, профилактическая работа уже приносит результаты. Если раньше приобрести шарик с закисью азота можно было практически в каждом ночном клубе центра Петербурга, то теперь количество заведений с такой услугой заметно сокращается.

«В минувший уикэнд полицейские выборочно проверили девять ночных клубов и пять баров на улицах Ломоносова, Думская, а также на набережной канала Грибоедова. Полицейские изъяли в общей сложности 34 десятилитровых баллона с закисью азота», — отчитались в ведомстве.

Помимо этого, сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота около 100 литров алкогольной продукции без документов.

«По данным фактам возбуждены административные дела с дальнейшим привлечением виновных к ответственности», — подытожили в ведомстве.